До незаконних збройних формувань він вступив у грудні 2018 року.

На Донеччині контррозвідка СБУ у ході спецоперації встановила місцеперебування і затримала бойовика так званих "Л/ДНР". Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання "Сомалі".

Як повідомляють у прес-службі СБУ, затриманим є місцевий мешканець, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.

Читайте такожНакопичення військ Росії біля кордонів України: генерал СБУ пояснив, до чого готується РФЗа даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", яке чинило збройний супротив українським військовим, залученим в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя.

Під час обшуків за місцем його перебування правоохоронці виявили:

"військовий квиток ДНР";

засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожЗ території РФ проти України працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб - СБУТриває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше на сайті Федеральної служби безпеки РФ повідомлялося, що "на території трьох російських регіонів припинена розвідувально-диверсійна діяльність українських спецслужб". Так, у повідомленні сказано про затримання двох нібито агентів СБУ із зазначенням їх імен, які прибули у РФ для "збору інформації та здійснення фото- і відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури".

Крім того, у ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Пізніше у Службі безпеки України прокоментували повідомлення російської ФСБ про затримання трьох українців і зазначили, що такі заяви "варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль".

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Автор: Екатерина Малюга