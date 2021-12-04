"Клієнтів" шахраї шукали через особисті контакти у кримінальних колах. Коштували підробки по 800 доларів. За попередньою інформацією, цей підпільний "сервісний центр" діяв кілька років.

Правоохоронці викрили ділків, які виготовляли техпаспорти на викрадені авто та водійські права для тих, кого їх позбавили.

Як повідомляє Служба безпеки України, припинено діяльність громадян, які несанкціоновано втручалися в Єдиний державний реєстр транспортних засобів (ЄДРТЗ).

За попередньою інформацією, ділки встигли "обслужити" декілька сотень осіб.

Фейкові техпаспорти виготовляли, здебільшого, на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема за водіння авто у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння. "Клієнтів" шукали через особисті контакти у кримінальних колах. Коштували підробки 800 доларів.

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За даними слідства, протиправну схему налагодили троє киян. "Виробництвом" фальшивок займалися вдома.

Використовуючи особисті зв’язки в сервісних центрах МВС, ділки мали змогу отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Це дозволило їм виготовляти фейкові техпаспорти на авто "з історією" чи не розмитнені.

Щодо підроблених посвідчень водія, то зловмисники діяли за простою схемою: у базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі із порушником дані, і друкували "водійські права" вже з новим фото. Таким чином порушник міг безперешкодно водити авто, попри заборону.

За попередньою інформацією, цей підпільний "сервісний центр" діяв кілька років.

У ході обшуків, проведених за адресами проживання правопорушників у Києві, виявлено та вилучено: два кольорових карт-принтери для двостороннього друку на пластикових картках, які використовувалися для виготовлення підробок; комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності; готові до збуту підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; стрічки із голограмами; чорнову бухгалтерію.

Наразі двом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

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Автор: Вікторія Токарєва