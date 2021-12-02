У відомстві наголошують, що подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни.

У Службі безпеки України прокоментували повідомлення російської ФСБ про затримання трьох українців.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", - зазначив він.

Дехтяренко додав, що одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України.

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За його словами, за 9 місяців цього року СБУ викрила близько 50 таких агентів, двох із них – "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

Зокрема, у листопаді СБУ викрила кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи України.

"Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - підкреслив речник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 грудня, Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання трьох українців.

У повідомленні сказано про затримання двох нібито агентів СБУ, які прибули в РФ для "збору інформації та здійснення фото- і відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури".

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".

Він нібито також дав свідчення.

За даними ФСБ, теракт планувалося здійснити шляхом підриву двох саморобних вибухових пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

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Автор: Антоніна Доломанжи