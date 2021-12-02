У російській ФСБ заявили про затримання двох нібито агентів СБУ і одного нібито агента ГУР МОУ.

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання російською ФСБ трьох українців.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, наразі посольству доручили перевірити цю інформацію.

Як повідомляється на сайті Федеральної служби безпеки РФ, "на території трьох російських регіонів припинена розвідувально-диверсійна діяльність українських спецслужб".

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У повідомленні сказано про затримання двох нібито агентів СБУ із зазначенням їх імен, які прибули в РФ для "збору інформації та здійснення фото- і відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури".

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".

Він нібито також дав свідчення.

За даними ФСБ, теракт планувалося здійснити шляхом підриву двох саморобних вибухових пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Зазначається, що українця затримали нібито "на гарячому із засобами ураження при прямуванні до місця злочину".

Нагадаємо, раніше на Харківщині контррозвідники Служби безпеки України затримали агента спецслужб РФ, який під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти.

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Автор: Антоніна Доломанжи