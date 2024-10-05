У місті досі залишається 18 тисяч осіб.

У Костянтинівці Донецької області запроваджують майже цілодобову комендантську годину. Обмеження тривалістю 20 годин почнуть діяти з 7 жовтня 2024 року.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Він наголосив, що у Костянтинівській громаді триває обовʼязкова евакуація сімей із дітьми.

"По всій території Костянтинівської громади діє подовжена комендантська година (обмеження на пересування) та спеціальний режим світломаскування – з 17:00 до 09:00. З 7 жовтня 2024 року буде посилено комендантську годину в усіх населених пунктах Костянтинівської громади, яка діятиме з 15:00 до 11:00", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що населені пункти Костянтинівської громади щодня знаходяться у зоні високого ризику обстрілів зі сторони російських окупантів.

Як наголосив Горбунов у коментарі "Суспільному", у Костянтинівці ще залишаються 18 тисяч людей, серед яких 440 дітей. Саме місто зараз перебуває за 10 км від лінії фронту. Тому влада посилює заходи безпеки.

Ситуація в Донецькій області

Російські окупаційні війська не полишають намірів вийти на адміністративні кордони Донецької області. Днями стало відомо, що ворог захопив Вугледар.

Тим часом українські військові вдень 5 жовтня збили на Донеччині російський літак чи безпілотник. Спочатку повідомлялося, що уражено Су-25, згодом зʼявилася інформація, що збили Су-34.

Не виключено, що збитий обʼєкт – новий російський безпілотник С-70 "Охотнік", проте достеменно це стане відомо після обстеження уламків.

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