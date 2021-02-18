Глава української делегації на мінських переговорах ТКГ Леонід Кравчук заявив про необхідність називати речі своїми іменами, говорячи про ситуацію на Донбасі.
Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".
Україна, за його словами, повинна діяти активно і системно, не йдучи на поступки.
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"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимсь АТО, що вони вбивають, а не провокують, діємо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", - сказав Кравчук.
Напередодні Кравчук попередив представників РФ, що українська сторона продовжуватиме консультації, тільки якщо вони матимуть дієвий практичний сенс.
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