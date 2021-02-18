Кравчук заявив, що Росія веде проти України справжню війну.

Глава української делегації на мінських переговорах ТКГ Леонід Кравчук заявив про необхідність називати речі своїми іменами, говорячи про ситуацію на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Україна, за його словами, повинна діяти активно і системно, не йдучи на поступки.

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"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимсь АТО, що вони вбивають, а не провокують, діємо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", - сказав Кравчук.

Напередодні Кравчук попередив представників РФ, що українська сторона продовжуватиме консультації, тільки якщо вони матимуть дієвий практичний сенс.

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Автор: Юрій Годован