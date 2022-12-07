Крім того, Кремль ризикує підірвати свій авторитет, оголосивши про мобілізацію, підготовку до якої заперечують.

Режим диктатора Володимира Путіна, ймовірно, готує росіян до оголошення нової хвилі мобілізації на війну в Україні. Втім, це не врятує окупаційні війська.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни у звіті 7 грудня, "другій армії світу" не допоможе ані загальна мобілізація, ані навіть офіційне оголошення війни Україні.

Річ у тім, що міноборони РФ може одночасно навчати не більше 130 000 призовників протягом дворічного циклу призову у мирний час. Для того, аби кваліфіковано підготувати "мобіків", потрібно витратити щонайменше три місяці.

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Раніше командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що "мобіки", які зараз прибувають на фронт, краще підготовлені, ніж ті, які відправили на фронт відразу після наказу Путіна про часткову мобілізацію.

Отже, успіх мобілізації залежить від здатності командування армії РФ інвестувати час та ресурси у свій персонал. Втім, довгострокового стратегічного планування у росіян нема.

В ISW нагадали, що у Кремлі заперечують підготовку до нової хвилі мобілізації. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 6 грудня назвав це "провокаціями" і закликав їх ігнорувати. Аналітики ISW зауважують, що ця заява, ймовірно, спрямована на дискредитацію впливу як російської опозиції, так і джерел, які дізналися про плани щодо мобілізації.

Водночас Путін готується до придушення протестних настроїв серед "мобіків" та членів їхніх сімей. Зокрема, диктатор підписав закон про заборону мітингів в урядових будівлях, університетах, школах, лікарнях, портах, вокзалах, церквах.

Активізувалася й російська пропаганда, яка активно говорить про "українську наземну загрозу російській території". А московські чиновники розклеїли по всьому місту рекламу спецоперації. Таку ISW раніше спостерігав лише у віддалених містах та населених пунктах влітку 2022 року у розпал російських кампаній із набору добровольців.

Аналітики переконані, що цих інформаційних умов недостатньо, щоб переконати росіян у необхідності додаткової мобілізації. Кремль підірве свій авторитет, оголосивши про мобілізвацію, яку заперечували.

Експерти вважають, що Кремль ризикує ще більше підірвати свій авторитет, оголосивши про мобілізацію, яку ретельно заперечували.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

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