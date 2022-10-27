Москва хоче інтегрувати регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії.

Кремль хоче перемкнути увагу народу з центральної влади на регіональну.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

Британська розвідка відзначила, що 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії.

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Це трапилося одразу після наказу Путіна, який запровадив "новий режим рівнів бойової готовності".

"Цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід, спрямований на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв'язаної Росією проти України", - сказано у звіті.

На думку розвідки, таким чином Кремль хоче відвернути увагу суспільства від наслідків війни, але дедалі важче буде ізолювати народ від подій, які відбуваються в Україні.

"Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Однак, ймовірно, Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні", - йдеться у звіті.

Війна в Україні

Наприкінці вересня Росія здійснила спробу анексії чотирьох областей України.

Водночас ЗСУ проводять контрнаступ на декількох напрямках фронту, зокрема Харківська область майже вся деокупована.

26 жовтня Путін заявив, що в Україні проводяться біологічні експерименти.