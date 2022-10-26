В Інституті вивчення війни зазначили, що в Росії намагаються притягнути релігію у війну проти України.

Російська влада використовує воєнний стан, який оголосив президент РФ Володимир Путін, щоб полегшити мобілізацію. Війну в Україні намагаються узгодити з релігійними концепціями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Відзначається, що президент Російської Федерації Володимир Путін 25 жовтня провів засідання Координаційної ради, в ході якого мер Москви Сергій Собянін заявив, що потрібно ввести додаткові заходи безпеки в прикордонних областях. При цьому російський президент заявив, що Уряд РФ повинен працювати у високому темпі.

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Експерти вважають, що це вказує на намір Кремля використовувати оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації.

Також аналітики вказали на те, що російські чиновники все частіше намагаються узгодити війну Росії проти України з різними релігійними концепціями. Імовірно, таким чином намагаються задовольнити релігійні меншини у складі армії РФ.

Так, помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов 25 жовтня заявив, що необхідна "повна десатанізація" України. За його словами, суспільство в Україні визначається "фанатиками", які мають намір відмовитися від цінностей РПЦ, ісламу та іудаїзму.

У свою чергу ватажок Чечні Рамзан Кадиров заявив, що війна проти України – джихад проти українського "сатанізму".

Аналітики відзначають, що подібні заяви лише спроби відвернути інакомислення в релігійних меншини, які сформувалися в лавах російської армії.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Владімі Путін оголосив часткову мобілізацію, але вже через місяць заявив про її завершення. При цьому ЗМІ повідомили, що зібрати вдалося мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Крім того, з'явилася інформація, що мобілізовані росіяни проходять лише двотижневі навчання, після чого їх кидають на найгарячіші ділянки фронту. На цьому тлі у резервістів вкрай низька мотивація, доходить до втеч солдатів з військових частин. Також вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, російське командування працює з звільненими у зв'язку з пораненнями військовими, щоб вони повернулися на фронт.

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