Російська ППО працює поблизу трас та військових об'єктів.

Вночі та рано вранці п'ятниці, 16 травня, у Криму прогриміла серія гучних вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про атаки на важливі військові об'єкти російських окупантів.

Як повідомляє "Кримський вітер", о 06.15 пролунав дуже сильний вибух у Севастополі. Російська ППО працювала з територіх севастопольського військово-морського училища ім. Нахімова. Очевидці зробили фото сліду від ракети ЗРК "Панцир-С1" у цій точці.

Крім того, вибухи прогриміли у Перевальному, де дислокується 126-а окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Очевидці кажуть, що там чутно вибухи та піднімається дим.

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Водночас атака на Севастополь триває. Очевидці повідомляють про вибухи в місті. Зокрема, повідомляється про вибухи у районі аеродромів Бельбек та Кача.

Натомість у місцевих пабліках повідомляють, що у Перевальному все непросто - там горить та детонує склад боєприпасів 126 бригади берегової охорони.

За даними "Кримського вітру", швидкі у великій кількості проїхали із Сімферополя Ялтинською трасою у бік Перевального, де горить склад боєприпасів, хоча з боку Алушти їхати туди ближче. Вибухи також тривають у Бахчисараї, поблизу Балаклави і Севастополя.

Агенти "АТЕШ" також фіксують прильоти по російських військових об'єктах в Криму. За даними руху, у Перевальному також були ангари з технікою окупантів.

Агенти зафіксували вибухи у районі Перевального, включаючи військову базу 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони та 8-го окремого артполку.

"Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі", - йдеться у повідомленні.

Крим: важливі новини

Раніше в ВМС України розповіли, що Росія стягує системи ППО з інших напрямків, щоб використати їх для прикриття окупованого Криму. Причина в тому, що Крим має логістичну та символічну цінність для ворога.

Також повідомлялося, що попри мілітаризованість півострова, російські туристи масово потягнулися в окупований Крим. Причина в тому, що через грудневий розлив мазуту з російських танкерів значна частина чорноморського узбережжя Росії стала непридатною для пляжного відпочинку.

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