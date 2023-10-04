Висадка в Крим здійснювалася на човнах.

Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму.

Вони завдали вогневого ураження окупантам. Про це повідомили в Telegram ГУР.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!", – написали розвідники.

У опублікованому ними відео видно, що висадка в Крим здійснювалася на човнах.

"ГУР МО здійснило чергову висадку в Крим, Крим буде українським, або безлюдним", – сказав один із бійців на відео.

Новина доповнюється...