Свириденко написала заяву про відставку з посади прем'єр-міністра

Парламент розгляне це питання найближчим часом.

До Верховної Ради України надійшла заява прем'єр-міністерки Юлії Свириденко про відставку із посади. Про це 13 липня повідомив голова Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - зазначив він.

Стефанчук подякував Свириденко за роботу на чолі уряду "у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу".

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Нагадаємо, Свириденко очолила уряд рік тому - 17 липня 2025-го. До цього, з листопада 2021 року, вона перебувала на посаді віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки України. Ще раніше вона була заступницею керівника Офісу президента України.

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Він заявив, що Україна змінює політичну стратегію, і "за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом". За його словами, майбутні кадрові зміни "мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії".

Він подякував Свириденко "за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України" і запропонував їй очолити "новий значимий напрямок у відносинах із ключовим партнером". Також, як повідомив президент, будуть зміни у складі керівників правоохоронних органів.

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