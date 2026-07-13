Названо 10 найкращих ігор 2026 року, для яких не потрібна потужна відеокарта

Усі ігри зі списку здатні подарувати десятки годин захоплюючого ігрового процесу навіть власникам недорогих ноутбуків та старих комп’ютерів.

Купівля нового комп'ютера стає дедалі дорожчим задоволенням, але це зовсім не означає, що власникам старих ПК час забути про сучасні ігри. Журналісти PCWorld склали список найкращих новинок 2026 року, які чудово працюють навіть без дискретної відеокарти.

Автори зазначають, що більшість ігор із добірки без проблем запускаються на ноутбуках з інтегрованою графікою, а багато з них також отримали підтримку Steam Deck. Крім того, під час літнього розпродажу в Steam багато ігор доступні зі "смачними" знижками.

До списку найкращих ігор для слабких ПК увійшли:

Mina the Hollower – пригодницький екшен у дусі класичних ігор серії Zelda від творців Shovel Knight.

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Mewgenics – незвичайна тактична стратегія, в якій гравець розводить котів з унікальними генетичними особливостями та відправляє їх у бої.

Typing Break – динамічна аркада, де швидкість друку безпосередньо впливає на ефективність у бою.

Dosa Divas – дві сестри й їхній дух-меха готують, дружать і борються з корпорацією у гостросюжетній покроковій RPG.

Space Warlord Baby Trading Simulator – сатиричний симулятор космічної біржі з незвичайною концепцією.

Cardburners – карткова гра, яка вимагає приймати рішення буквально за секунди.

Cassette Boy – незвичайна гра-головоломка, у якій світ виглядає двовимірним, але насправді є тривимірним.

Beatdown City Survivors – екшен у стилі Vampire Survivors з незвичайними комбінаціями зброї та персонажів.

Forbidden Solitaire – поєднання пасьянсу, хоррору та рогалика з атмосферою старих інтернет-легенд.

Replaced – кіберпанк-пригода з вражаючою піксельною графікою та кінематографічною атмосферою.

Раніше портал Metacritic підбив підсумки першої половини 2026 року та назвав 20 найкращих ігор, що вийшли з початку року. Найкращою грою року поки що називають Forza Horizon 6, також до топ-3 увійшли Schrödinger's Call та Mina the Hollower.

УНІАН повідомляв, що невелика інді-гра за місяць продалася тиражем 15 млн копій, випередивши Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Subnautica 2 та інші гучні ігри року.

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