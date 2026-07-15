Ретранслятори у Білорусі, ймовірно, працювали під час удару по АЗС на Житомирщині, - Флеш

Флеш не виключає, що ретранслятори можуть встановлюватися без відома Лукашенка.

Не виключено, що ретранслятори у Білорусі, в яких дуже зацікавлені росіяни для наведення "Шахедів", час від часу використовують для атак по Україні. Таке припущення зробив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні о 7:11 керований реактивний "Шахед" атакував АЗС у Малині на Житомирщині. Як зазначає фахівець, за даними українських радіолокаційних станцій, "Шахед" пролетів уздовж кордону з Білоруссю, долетів до Коростеня прямо над трасою. Потім повернув і полетів прямо над залізницею до Малина, де й атакував автозаправну станцію.

"Така поведінка характерна для ручного керування БПЛА по камері. Відстань від точки атаки до кордонів РФ становить 260 кілометрів. Це занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. Інших "Шахедів" (можливих ретрансляторів) у цей час у повітрі не було. Остаточні висновки зроблять профільні служби та підрозділи після детального вивчення ситуації", - зазначив Флеш.

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Він додає, що противнику дуже потрібно і важливо атакувати Західну частину України "Шахедами" з онлайн-керуванням, але без ретрансляторів на території Білорусі вони це зробити не можуть.

"Чи зможе Лукашенко встояти перед "наполегливими проханнями" про ретранслятори я не знаю. Також не виключаю, що ретранслятори можуть встановлюватися без відома влади Білорусі. Це робиться швидко й легко. Тому їм слід ретельніше стежити за тим, що відбувається в їхній країні", - наголосив фахівець.

Війна в Україні - удар по АЗС на Житомирщині

Як писав УНІАН, 19 червня президент України Володимир Зеленський попередив, що у самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка є тиждень на прибирання російських ретрансляторів зі своєї території. Йшлося, що такі системи є у двох регіонах Білорусі, що межують з Україною.

Згодом Зеленський заявив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили свою роботу. У розмові з журналістами президент України пояснив, що на той момент не знав, чи демонтували системи, однак на тоді ретранслятори не працювали.

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