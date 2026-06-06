Рознесли арсенал і ще багато чого: військові розкрили деталі операції 'Кронштадт 2.0'

Підірвана нафтобаза на Кубані є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських окупантів на південному та східному напрямках фронту в Україні.

У ніч на 6 червня сили оборони України завдали серію успішних ударів по об’єктах, де зберігаються боєприпаси, проводиться ремонт та забезпечення бойової готовності кораблів РФ у Балтійському морі.

Як йдеться у повідомленні Служби безпеки України у Facebook, удари завдано по 15-му арсеналу військово-морського флоту (ВМФ) РФ у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї.

"Після успішної атаки на склади 15-го арсеналу ВМФ РФ там спостерігаються пожежа та вторинна детонація. На об’єкті зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах повідомляють про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів", - деталізували в СБУ.

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Військові додали, що зафіксовано займання в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

Як наголосили в СБУ, усі ці військові об’єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання ворога в Балтійському морі.

На території нафтобази "Усть-Лабінськ" зафіксовано низку вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогнем охоплено щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

Як відомо, ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

"Такого роду спецоперації послаблюють Балтійський флот ворога. Уражені об’єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів. Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії діяти в Балтійському регіоні", - відзначається у повідомленні.

Крім цього, як додав Генштабу ЗСУ у Telegram, на території Ленінградської області РФ уражено пункт базування "Кронштадт" (Санкт-Петербург). На території об'єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється.

Також уражено нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область). Зокрема, зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті.

Завдано удару по нафтовому терміналу "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область), в результаті чого зафіксовано займання в районі терміналу, але масштаби ураження ще уточнюються. Як зазначив Генштаб, термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання – 40 тис. кубометрів світлих нафтопродуктів.

Разом з тим, уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область). На б'єкті лунають вибухи, зафіксована вторинна детонація та пожежа.

Як прокоментував командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді у Telegram, операцію "Кронштадт 2.0" проведено "у преміальних локаціях та на належному до події рівні" і "увінчано арсенальними триколорними феєрверками, як годиться".

Зокрема, Бровді оприлюднив фото крила дрона, на якому було послання з написом: "Афтерпаті форуму у Кронштадті! р̵а̵б̵о̵т̵а̵й̵т̵е̵ б̵р̵а̵т̵ь̵я̵!̵ ПРАЦЮЙМО, ДЖЕНТЕЛЬМЕНИ СБС!".

Інші ураження

Крім російської території ударів зазнали і окуповані. Зокрема українські захисники били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, РФ) та складу матеріально-технічних засобів у районі окупованого Караїчного Луганської області.

Ще уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (РФ).

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня кілька областей Росії та тимчасово окуповані території України зазнали масованої атаки безпілотників, внаслідок якої виникли пожежі на нафтобазах, а також зафіксовано ураження портової інфраструктури.

Як наголосив президент Володимир Зеленський, удари по російській території завдаються, оскільки російський диктатор Володимир Путін "хоче воювати".

Зеленський додав, що Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю, інакше будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь.

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