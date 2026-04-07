Сили оборони уразили нафтовий термінал в Ленінградській області РФ, - Генштаб

Масштаби завданих збитків уточнюються.

У ніч проти 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" на території країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що ворожий обʼєкт знаходиться в населеному пункті Слободка Ленінградської області.

"Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству "Транснефть-Балтика". Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України", – зазначає Генштаб.

Як повідомляв УНІАН, у Ленінградській області РФ ударні безпілотники пошкодили ділянку нафтопроводу в районі порту Приморськ.

В Генштабі ЗСУ уточнили, що в результаті ураження 5 квітня 2026 року порту "Транснефть-Порт Приморск" пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів. РВСП-20000 – резервуар об'ємом 20 000 м³. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

Водночас під час ураження 5 квітня ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

Порт у Приморську є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі. За оцінками, він здатен перевалювати до 1 млн барелів нафти на добу, тому навіть локальні пошкодження можуть впливати на логістику експорту.

