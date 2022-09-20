Українські кіберзахисники здобули персональні дані вагнерівців.

Українська "ІТ-армія" зламала сайт російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє українська "ІТ-армія" у Telegram.

"Сайт групи "Вагнера", яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано "IT-Армією"! Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Загарбники відкривали вогонь не лише по військових об’єктах, а й по цивільних, є багато руйнувань, загиблих та постраждалих.

Збройні Сили України дають гідну відсіч супротивникам. На нашій землі вже знищили приблизно 54,8 тис. ворогів.

ЗМІ дізналися, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у колоніях РФ особисто вербує ув'язнених для участі у війні проти України.

Довідка УНІАН. "IT-армія" України - спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. Вона об’єднала як українських, так й іноземних професіоналів.

Українська "IT-армія" з 29 серпня до 11 вересня паралізувала роботу понад 2 400 російських онлайн-ресурсів.

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