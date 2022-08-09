Бойовики ПВК виконували наказ номінального власника Євгена Пригожина.

У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що бойовики російської приватної компанії "Вагнер" займаються мінуванням енергоатомних блоків Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Раніше про це заявляли в Міноборони.

Про це повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, заміновувати ЗАЕС "вагнерівцям" наказував номінальний власник ПВК Євген Пригожин - більш відомий як "кухар Путіна".

"Пригожин уже не вперше залучив бойовиків "Вагнера" проти України. Група "вагнерівців" є замаскованим підрозділом у структурі російського міноборони. А командує найманцями Головне управління Генерального штабу збройних сил РФ, відоміше як ГРУ", – пояснив Юсов.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

Крім того, було пошкоджено три датчика радіаційного моніторингу навколо сховища, через що своєчасне виявлення погіршення радіаційної обстановки поки неможливо.

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