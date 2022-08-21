Україна і її західні союзники могли прийняти рішення менше повідомляти про поставки зброї в публічному просторі. При цьому зустрічі у форматі "Рамштайн", де обговорюватиметься подальша допомога нашій країні, продовжаться.
Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов у свіжому ролику про оперативну військову ситуацію на особистому YouTube-каналі.
Аналітик згадав, що в одному з видань з'явилася інформацій про телефонну розмову між міністрами оборони США і України — Ллойдом Остіном і Олексієм Резніковим відповідно. Вони обговорили підсумки "Рамштайн-4" і домовилися про проведення "Рамштайн-5" в кінці серпня. Тобто протягом найближчих півтора тижні має відбутися нова зустріч.
"Я так розумію, ту заяву після четвертого "Рамштайна" в липні, яку зробив Олексій Резніков, що давайте не будемо поширювати кількість переданих нам озброєнь і ту кількість, яку ми запросили для передачі. Може бути, з цим і пов'язано, що "Рамштайн" — сам формат конференції — йде трохи в тінь, для того щоб не сильно афішувати те, що нам буде передаватися і те, що ми очікуємо отримати від наших партнерів. Ну і найголовніше, коли", — заявив Жданов.
Нагадаємо, 19 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. В нього увійдуть 16 105-мм гаубиць, боєприпаси для HIMARS, 15 безпілотників ScanEagle, 40 машин MaxxPro та інше озброєння. А за даними видання Politico, Штати нададуть у розпорядження ЗСУ високоточні артилерійські снаряди Excalibur.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.