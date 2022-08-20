Керівник ОП запевнив, що президент та його адміністрація розглядають ефективне використання зброї як "священний обов’язок перед українським народом".

Західна зброя в надійних руках та не опиниться у ворога.

Про це у Telegram написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, опублікувавши короткий виклад своєї колонки для видання Newsweek.

"Західна зброя в надійних руках. Вона не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком та Афганістаном", - зазначив він.

За слова очільника ОП, Україна вже продемонструвала своє бажання боротися за себе.

"Я можу запевнити американський народ і його обраних представників, що президент Володимир Зеленський та його адміністрація розглядають ефективне використання зброї не тільки як головний пріоритет, але і як священний обов’язок, який ми маємо перед українським народом. Саме тому Володимир Зеленський запровадив рівні контролю та підзвітності, щоб забезпечити нагляд за допомогою, що надається Україні", - пояснив він.

Єрмак розповів, що на міжурядовій основі президент і його команда радників регулярно зустрічаються з представниками країн, що надають цю допомогу, і звітують про те, де і як ця допомога використовується.

Крім того, депутати Верховної Ради майже щотижня проводять віртуальні зустрічі зі своїми колегами з Європи, щоб переконатися, що законодавчі органи мають необхідну інформацію для виконання своїх наглядових функцій, а уряд України організовує брифінги для відповідних комітетів Конгресу США щодо нагляду за допомогою у сфері безпеки.

"І ми тісно співпрацюємо з новоприбулим аташе з питань оборони США бригадним генералом Гарріком М. Хармоном. Будьте певні, він матиме безпрецедентний рівень доступу та підтримки з боку адміністрації Володимира Зеленського", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що раніше представник Європолу заявив, що вони мають дані про контрабанду зброї з України. Пізніше цю заяву не підтвердили у самому управлінні.

Вас також можуть зацікавити новини: