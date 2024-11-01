Загарбникам, мабуть, дуже важливо вирівняти лінію фронту на Курахівському напрямку, зазначив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ситуація в районі міста Курахове (Донецька область) залишається складною.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Орест Дрималовський - представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. "Таврійські десантники ніби відкрили якийсь портал до пекла окупантам у районі села Костянтинівка під Кураховим", - сказав він.

Співбесідник додав, що росіяни туди продовжують заходити цілими колонами. "Напередодні наші воїни спалили два танки та три ББМ разом з десантом, одну машину пошкодили. І це не перший механізований штурм цього тижня. Це вже третій чи четвертий, коли росіяни використовують таку кількість техніки. У понеділок росіяни взагалі добре отримали по зубах - 12 бронемашин втратили, зокрема дуже новітню БМП "Термінатор" - це гордість російського оборонно-промислового комплексу", - сказав Дрималовський.

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Він зазначив, що загарбники щодня йдуть в атаку, намагаючись знайти слабкі місця в українській лінії оборони на цьому напрямку. Крім того, за словами Дрималовського, окупанти там активно використовують бронетехніку під час штурмів:

"Фактично, атакують позиції кількістю і не шкодують у цих атаках своєї "броні". Мабуть, окупантам конче важливо вирівняти лінію фронту на Курахівському напрямку, продавити оборону в районі сіл Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка - де тривалий час ворог не має успіху. А без цього успіху не вдасться просунутися глибше до міста Курахове".

За його словами, тому вороги кидають величезні сили, підрозділи окупантів втрачають боєздатність, їх приводять на ротації, приходить нове "гарматне м'ясо".

Ситуація на фронті залишається складною: що відомо

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни намагаються рухатися в бік Курахове відразу з кількох напрямків. За словами експертів, загарбникам вдалося просунутися в цьому районі відразу в кількох населених пунктах.

На думку військового експерта Сергія Грабського, про обвал фронту на Донеччині наразі не йдеться. Зокрема, за його словами, росіянам поки не вдалося вийти на оперативний простір на жодному з напрямків.

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