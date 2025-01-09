Великі втрати, яких зазнають як російські, так і північнокорейські військові, починають позначатися на двомісячному наступі РФ на Курській дузі.

Російські окупаційні війська продовжують намагатися вибити Сили оборони України з території Курської області. Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що тільки біля села Махнівка армія РФ втратила до батальйону піхоти, включно з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

Видання Forbes уточнює, що Махнівка, яка перейшла під контроль Сил оборони України ще в серпні, вже кілька днів є місцем запеклих боїв. На відео, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як російські та північнокорейські війська входять у село і потрапляють під атаку української піхоти, танків і безпілотників.

Аналітик Ендрю Перпетуа, який ретельно вивчає соціальні мережі для підрахунку втрат у російсько-українській війні, підтвердив слова Зеленського.

Відео дня

"Таке відчуття, що я щойно побачив, як загинув цілий російський батальйон на одному відео", – заявив він, додавши, що візуально підтвердив 408 втрат за один день.

Зазначається, що ділянка фронту між Махнівкою на півночі та Плеховим на півдні – не найінтенсивніший відтинок на Курській дузі. Але окремі бої в Махнівці та Плеховому могли бути кривавішими, порівняно з іншими ділянками.

Так, 14 грудня 2024 року під час атаки через відкриті поля, яку ворог здійснював у три хвилі, понад 500 північнокорейських піхотинців змогли вибити 100 українських військових, які утримували село. Але тоді сили КНДР стали легкою мішенню для українських безпілотників та артилерії. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що втрати північнокорейського контингенту (вбитими і пораненими) могли становити понад половину сил, задіяних в атаці.

"Російська атака на Махнівку минулих вихідних могла бути ще дорожчою і менш успішною. Мало того, що Махнівка все ще знаходиться в сірій зоні, є деякі докази того, що українські війська – можливо, з 61-ї механізованої бригади, 36-го окремого стрілецького батальйону або приданих територіальних бригад – фактично просунулися на невелику відстань приблизно в той самий час, коли близько 400 росіян лежали вбитими або пораненими на тій же місцевості", – йдеться в матеріалі.

Великі втрати, яких зазнають як російські, так і північнокорейські військові, починають позначатися на двомісячному наступі РФ на Курській дузі. Український Центр оборонних стратегій акцентує, що бойові дії на території області активізувалися до максимального рівня. Це змушує вороже угруповання витрачати всі наявні ресурси, при чому у вкрай незручний і невигідний для росіян час.

"Якщо інтенсивні бої триватимуть ще 5-10 днів, російське угруповання потребуватиме швидкого поповнення, оскільки воно вже зазнає значних втрат у зустрічних боях. Таке поповнення може бути здійснене лише за рахунок перекидання сил з інших ділянок фронту", – кажуть у Центрі оборонних стратегій.

Бої в Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 8 січня, станом на 22:00 українські оборонці відбили 27 атакувальних дій російських загарбників в Курській області. Там точаться запеклі бої.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати свої ж населені пункти. За час операції Сил оборони на Курщині внаслідок російських авіаційних та артилерійських обстрілів Суджі загинули 36 місцевих жителів.

Щодо втрат армії РФ, то за 5 місяців Курської операції загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими. Також ворог втратив сотні одиниць техніки. 860 окупантів було захоплено в полон, що дало можливість визволити сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

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