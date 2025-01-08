За час операції Сил оборони внаслідок російських авіаційних та артилерійських обстрілів Суджі загинули 36 місцевих жителей.
Про це в етері телемарафону повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський. За його словами, природньою смертю померли ще 70 людей, однак у близько 40-50% з них могло не витримати серце саме через обстріли. Ще близько 100 росіян дістали поранення:
"Мирне населення перебуває по домівках або в інтернаті здебільшого, тому що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа і прилеглих до нього сіл. Багатьох селищ вже просто немає".
Дмитрашківський зазначив, що війська РФ задіююють для ударів і зенітні ракетні комплекси С-300 - нещодавно було зафіксовано три влучання. А FPV-дрони літають містом як "рої бджіл".
За даними української розвідки, загалом на території Курської області росіяни зосередили близько 12 тисяч FPV-дронів, 800 "Ланцетів" та 2,5 тисячі "Mavic".
Бої в Курській області
Нагадаємо, на початку серпня українські війська перетнули кордон неподалік міста Суджа та взяли під контроль значну частину російської території.
Як повідомляв УНІАН, днями українські бійці відновили наступ в російському регіоні. Аналітики повідомляють, що вони мають успіх на трьох напрямках. Крім того, Україна завдала удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти на Курщині.