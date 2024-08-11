Ймовірно, росіяни спробують знищити Верховну раду та інші урядові будівлі.

Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву в якості помсти за свій провал на Курському фронті. Про це пише The Times.

За останні дні ЗСУ мають значне просування в Курській області, що побічно визнав нещодавно і президент Володимир Зеленський. У суботу він заявив, що Україна "просуває війну на територію агресора".

Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві повідомило The Times, що Україна очікує агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроби ракетного удару по важливих цілях у Києві. Зокрема росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі.

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"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - сказало джерело.

Напередодні росіяни вже провели пробну атаку шістьма ракетами. Чотири летіли на Київ, дві - на Полтаву. Унаслідок цієї атаки в Київській області загинули чоловік і чотирирічна дитина. За попередніми даними, їх убила північнокорейська ракета.

Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.

"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.

Реакція РФ на ситуацію в Курській області

Як писав УНІАН, Росія звинуватила Україну в скоєнні "терористичних актів" на російській території і пообіцяла "жорстку відповідь". За словами спікера МЗС Росії Марії Захарової, операція в Курській області нібито має лише одну мету - залякати мирне населення.

Озвучивши чергові погрози на адресу України, Захарова почала апелювати до міжнародної спільноти, вимагаючи засудити атаки України.

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