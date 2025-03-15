Захоплення Україною частини російської землі стало важливим моральним підйомом, однак наслідки цієї операції стають зрозумілими лише зараз.

Влітку минулого року українські війська здійснили несподіване захоплення території в Курській області Росії, ставши першими іноземними військами, які вторглися на територію РФ з часів Другої світової війни. Втім, наслідки цієї операції відомі лише зараз, пише The Telegraph.

Використовуючи західну техніку, включаючи танки та артилерію, українці здивували ворога, коли 6 серпня прорвались через кордон. За кілька днів вони утримували 1300 квадратних кілометрів російської території, зокрема Суджу, важливе місто для російських постачань газу в Європу.

Розмір захопленої території був малий у порівнянні з тим, що Росія утримувала в Україні, але цей крок надавав Києву стратегічне значення для переговорів про завершення війни.

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Проте, з початком переговорів щодо мирного врегулювання, контроль України над Курськом швидко зменшився.

Вихід з Курщини

В четвер Володимир Путін, одягнений у військову форму, відвідав цей район, оскільки Міністерство оборони Росії повідомило, що знову взяло під контроль Суджу після восьми місяців боїв.

Відразу виникли припущення, що США могли обмежити потік розвідданих в Україну, що могло спричинити втрату позицій.

Проте, насправді контроль України над Курськом ослаблювався через тиск російських призовників, північнокорейських військ і елітних підрозділів.

Під час початкового наступу українські війська рухались швидко і без великого опору, але Росія почала власний контрнаступ.

До жовтня 2024 року українські позиції значно ослабли через контрзаходи Росії, такі як знищення ключових мостів і зменшення доступу до Суджі.

Визначальні моменти цієї операції поступово змінювались. Спочатку це було про підвищення морального духу, потім про створення "обмінного фонду" з російських прикордонників і солдатів строкової служби, яких було передано в обмін на українських військовополонених.

Однак з часом стало зрозуміло, що метою було ослаблення російських сил на сході та півдні України. "Після перших тижнів боїв російське командування, не впоравшись з українським тиском, почало перекидати окремі підрозділи російської армії в Курську область", - зазначив Сергій Кузан, ексрадник Міноборони України.

Згодом російські війська почали відтісняти українські позиції, і до листопада контроль над Курськом зменшився на 40%. Під час боїв росіяни використовували нові тактики, такі як безпілотники, щоб підривати українське забезпечення.

"Масштаб руйнувань у Курській області значний – сотні транспортних засобів були знищені", - написав аналітик Ендрю Перпетуа.

В кінці лютого 2025 року українське командування ухвалило рішення про відступ з Суджі, що забезпечило збереження життя військових, але призвело до втрати важкої техніки.

Президент Зеленський заявив, що це було правильне рішення для збереження життів українських військових.

Проте такі дії викликали певну критику на заході, зокрема через залишення техніки, яка була надана США.

Наслідки "Курська"

Попри це, деякі військові експерти вважають, що ця операція змусила Росію витратити ресурси, які могли бути використані на інших фронтах, наприклад, на Донбасі.

"Цей контингент зараз міг атакувати в Донецькій області, але був змушений загрузнути в кровопролитних боях на території Російської Федерації", - заявив Кузан.

Незважаючи на досягнення, стратегічно операція не змінила хід війни. "Тактично це підвищило моральний дух України, але цим не виграєш війну", — зазначив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 березня, президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як стверджував Трамп, в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. У цьому зв'язку, президент США наполегливо просив російського диктатора Путіна "пощадити їхні життя".

Згодом український Генштаб заявив, що загроза оточення Сил оборони України у Курській області відсутня.

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