Зазначається, що для Зеленського операція "Курськ" була ризикованим гамбітом, щоб отримати важелі впливу на переговорах.

Наступ України на Курську область РФ справив враження на союзників Києва, зруйнувавши уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут, і показавши порожнечу слів Володимира Путіна про захист своєї території за всяку ціну.

Видання Bloomberg пише, що в умовах, коли російські війська ведуть наступ на сході України, використовуючи перевагу в чисельності, щоб прорвати позиції Києва, деякі європейські чиновники висловили стурбованість тим, що ціна операції "Курськ" може виявитися високою.

Україна тримала своїх союзників у невіданні щодо своїх планів на Курську область. Блискавична кампанія виявила слабкість російської оборони, спростувавши думку про те, що дворічне вторгнення Путіна перетворилося на виснажливу війну на виснаження, яка зіграла на руку Кремлю.

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Відсутність серйозних заходів у відповідь з боку Росії також підкріпила аргументи Києва про те, що "червоні лінії", про які часто згадує Путін, - це порожні погрози, спрямовані на залякування США і Європи. Президент Володимир Зеленський посилається на приглушену реакцію Кремля, переконуючи союзників дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по цілях на території Росії. Деякі дипломати погоджуються з тим, що побоювання з приводу заходів у відповідь Путіна виглядають перебільшеними.

Москва досі не перекинула велику кількість військ зі сходу України, щоб битися в Курську, натомість продовжуючи смертоносний наступ у Донецькій області. Представники союзників кажуть, що Росії доведеться спрямувати в Курськ набагато більше військ, щоб відкинути сили України.

Водночас, за словами Зеленського, вторгнення в Курськ спрямоване на створення буферної зони, яка допоможе захистити інші українські міста від російських атак. Це вторгнення показало союзникам, що українські війська можуть проводити скоординовані наступальні операції з використанням низки західних озброєнь.

За словами високопоставленого європейського чиновника, для Зеленського, який стикається зі зростаючою втомою всередині країни на третьому році війни та зростаючими побоюваннями, що підтримка союзників також може ослабнути, операція "Курськ" була ризикованим гамбітом, щоб отримати важелі впливу на переговорах.

За словами Сета Г. Джонса, директора Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, поки що мало свідчень того, що українські війська будують глибокі укріплення для захисту захоплених земель. Він зазначив, що це може бути частиною розрахунку Києва на те, щоб мати можливість швидко відступити, але при цьому залишити можливість продовжувати просування вперед і захопити нові території.

Курська операція - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвела нестача далекобійної зброї у Сил оборони.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "багато чого" досягла у своєму наступі на Курському напрямку на території Росії.

У ISW заявили, що Курська операція вплинула на весь фронт і впливатиме на РФ і після наступу на Покровськ. Вторгнення в Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

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