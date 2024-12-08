Курськ став епіцентром бойових дій, хоча запеклі бої продовжуються також у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового та Вугледара.

Ділянка Курської області площею приблизно 10 квадратних кілометрів стала кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати, пише Forbes.

Крігсфоршер, оператор безпілотників бригади морської піхоти України, підрахував близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів лише на своїй ділянці площею приблизно 5 квадратних кілометрів.

Це техніка на цілу бригаду. Українські втрати на цьому ж відрізку були значно меншими: лише близько 20 одиниць.

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Співвідношення втрат на користь України 4:1 не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських.

Через рік після того, як контрнаступ України влітку 2023 року припинився, а Росія розпочала свій новий наступ, Курськ став епіцентром бойових дій, хоча запеклі бої продовжуються також у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового, Вугледара та інших міст і селищ на сході України.

"Розминка перед шоу"

Путін дав своїм силам час до лютого для витіснення сил ЗСУ з Курщини, і не без причини. Російський режим очікує, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною.

Деякі з найближчих радників Трампа відкрито зневажали Україну. Коли президент України Володимир Зеленський підкреслив незалежність України у своєму пості в соцмережах 16 листопада, мільярдер Ілон Маск висміяв Зеленського за його "почуття гумору".

Що б не сталося після 20 січня, Путін прагне повного контролю над російською територією, коли змінюється політична ситуація. Тому Кремль зібрав 60 000 російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння в Курській області - і почав кидати їх у наступ.

Перша хвиля російських атак зіткнулася з українськими мінами, безпілотниками, танками та артилерією поблизу села Зелений Шлях. До кінця листопада атаки сповільнилися, але лише для того, щоб підрозділи могли отримати підкріплення.

"Це лише розминка перед шоу", - зазначив Крігсфоршер 29 листопада.

Друга хвиля атак почалася з суботи. Вона також була невдалою. Команда операторів БПЛА Крігсфоршера заявила, що підбила 10 російських машин.

Людські втрати були настільки ж значними. Щодня росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує мобілізацію приблизно 30 000 військових щомісяця. Без північнокорейських підкріплень російська армія скорочувалася б на тисячі осіб щотижня.

"Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним", - написав аналітик Ендрю Перпетуа.

Хоча складно передбачити, коли і як російські польові армії в Курську та на сході України зазнають краху, очевидно, що вони рухаються до цього.

Якщо щось і може змінити ситуацію на користь Росії, то це буде припинення допомоги США Україні. Київ намагається збільшити набір військових, зміцнити оборону, реформувати командні структури та розширити виробництво озброєнь.

Незважаючи на ці труднощі, українці мають привід для оптимізму. Західна допомога може продовжувати надходити, хоча й за нових умов. Тим часом росіяни продовжують втрачати ресурси, які вони вже не здатні відновити.

Ситуація у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командування Сил оборони ретельно готувалось до проведення операції у Курській області. Зокрема, генерали враховували досвід попередніх наступів на фронті.

Як розповів командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов, російські війська відновили штурмові дії на одному з напрямків у Курській області. Вони застосовували БТРи та баги.

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