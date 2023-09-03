Також знищено було два склади боєприпасів загарбників.

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку було ліквідовано 76 російських окупантів та знищено 20 одиниць військової техніки ворога.

Як повідомив у Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, загалом протягом минулої доби загарбники 16 разів атакували позиції українських військ та здійснили 688 обстрілів, а також завдали 19 авіаударів.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 328 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3). Знищено 20 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський.

Йдеться, зокрема про один танк, дві бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем та мінометів, безпілотник та 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, знищено було два склади боєприпасів ворога.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що впродовж минулої доби українські захисники знешкодили ще близько 600 російських окупантів. Так, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення становлять вже близько 264 тис. 660 осіб.

Завдяки прориву першої лінії оборони окупантів у Запорізькій області у ЗСУ з'явилася можливість маневрувати технікою та військами під час наступу на другу лінію оборони ворога.

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