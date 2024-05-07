У мережі показали масштабну пожежу в околицях Лиману: з'явилося пояснення (фото, відео)

Вогонь охопив близько 300 га хвойних дерев.

Сьогодні російські загарбницькі війська обстріляли територію Ямпільського лісництва у Лиманській територіальній громаді, на місці почалася масштабна пожежа.

Як повідомляють у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, обстріл вели з артилерії. Внаслідок влучання сталося займання дерев та лісової підстилки, вогонь охопив близько 300 га хвойних дерев. Рятувальникам вдалося суттєво зменщити площу пожежі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

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За словами президента Володимира Зеленського, наразі найгарячішими напрямками фронту є Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський та Купʼянський. Він попередив іноземних лідерів, що затримка допомоги може мати завелику ціну для всіх у світі.

У 3 окремій танковій бригаді заявили, що російські загарбники стягують силу та технку на Куп'янський напрямок, а також намагаються визначити міцність оборони Збройних сил України.

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