Разом з безпілотником прибудуть й боєприпаси.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який зібрали в Литві, "дуже скоро" буде в Україні. Всього вдалося зібрати 6 мільйонів євро.

Про це повідомила Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter

"Останні години Байрактара Vanagas в Литві. Дуже скоро його доставлять в Україну!"- йдеться в повідомленні.

"Народний Байрактар "для української армії в Литві назвали"яструб".

Як повідомляв УНІАН, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви і Туреччини і виробника.

У благодійній акції брали участь багато відомих литовці, зокрема екс-президент Даля Грібаускайте теж зробила грошову пожертву. Турецька компанія була зворушена вчинком литовського народу і вирішила подарувати "Байрактар" - повністю безкоштовно. Додамо, що незважаючи на замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.

27 червня турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати три ударних безпілотники Bayraktar для ЗСУ, на купівлю яких збирав БЛАГОДІЙНИЙ фонд шоумена і волонтера Сергія Притули. У компанії заявили, що знають про зібрані українцями кошти, але "Baykar не буде приймати оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на Український фронт".

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