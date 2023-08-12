Так омбусмен прокоментував ініціативу глави РФ більше не інфорумвати міжнародні організації про введення або припинення дії військового стану в країні.

Український омбусмен Дмитро Лубінець вважає, що дії глави Кремля Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини написав у Telegram, зазначивши, що президент РФ нещодавно вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового\надзвичайного стану в Росії.

"Цим країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод! Окрім того, поправки у законі дозволять керівництву РФ репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право. Про що це говорить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої", - написав Лубинець, зазначивши, шо більша війна не виключатиме збройних зіткнень із країнами НАТО.

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За його словами, санкції проти Росії та надання зброї Україні – така відповідь міжнародної спільноти має бути на умисне ігнорування Росією норм міжнародного гуманітарного права.

"Міжнародній спільноті необхідно серйозно підготуватись до загроз, які йдуть з Росії. А західним партнерам – ввести додаткові санкції проти Росії та надати додаткове озброєння Україні, щоб зупинити російську військову експансію. Агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі", - зазначив омбусмен.

Трибунал для керівництва РФ

19 січня Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Путіна, за злочини та агресію проти українців.

У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

26 січня ПАРЄ підтримала резолюцію про створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу було запропоновано обрати Гаагу.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через причетність до депортації дітей з України під час війни. Ордер зобов’язує 123 країни-учасники Римського статуту заарештувати Путіна і Львової-Бєлової в разі появи на їх території і видати Гаазі.

3 серпня 2023 року стало відоо про те, що Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги за злочини ПВК "Вагнер". Путін сам визнав свій зв'язок з ПВК "Вагнер", заявивши, що Москва офіційно фінансувала найманців.

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