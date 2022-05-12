Головним завданням росіян залишається встановлення тотального контролю над Рубіжним.

Всього за добу 11 травня міста і села Луганщини зазнали артилерійського обстрілу понад 20 разів.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"11 травня росіяни пошкодили мінімум 24 будинки, з них 7 - у Сєвєродонецьку. 3 рази на тиждень противник обстрілює один і той же "квадрат" у Сєвєродонецьку. Але для росіян це просто "квадрат", а для нас житлові квартали, де ще залишилося багато мирних жителів", - повідомив Гайдай.

Вчора противник почав обстріл близько 10 ранку.

"Є різні пошкодження 7 багатоповерхівок. Ще 3 будинки були зруйновані в Рубіжному, 2 в Гірському, 5 у Врубівці, 4 в Комишувасі і 3 в Тошківці. Всього за 11 травня міста і села району зазнали артилерійського обстрілу 26 разів. Найбільше обстрілювали Сєвєродонецьк - 9 разів", - повідомляє глава ОВА.

Загострення ситуації призвело до складнощів з доставкою гуманітарних вантажів.

"Так, вчора під Лисичанськом вантажівка потрапила під обстріл і отримала пошкодження. Підтримувати громадський порядок зараз вкрай небезпечне заняття. Наші поліцейські, обов'язки яких, однак, під час воєнного стану сильно розширюються, мало не щодня піддаються обстрілу", - зазначає Гайдай.

Головним завданням росіян залишається встановлення тотального контролю над Рубіжним.

"Для форсування водної перешкоди агресор перекинув техніку понтонно-мостового парку з території Російської Федерації в бік Кремінної. Тим часом, минулої ночі в Луганській і Донецькій областях відбито 9 обстрілів противника, знищено 8 танків, 6 одиниць ББМ, 5 автомашин і 1 зенітне знаряддя. Підрозділи ППО збили 4 безпілотних літальних апарати "Орлан-10", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку росіяни пошкодили близько 70% житлових будинків.

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