У селах на підступах до Сєвєродонецька українські захисники дають гідну відсіч, тож російські загарбники навіть відступають.

Російські окупанти намагаються прорватися ближче до Сєвєродонецька, місто надійно захищене.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки кидають зараз всі сили, аби оточити обласний центр та взяти його під контроль. Багатотисячна російська навала намагається прорватися ближче до міста, але їм це не вдається", - зазначив він.

За словами Гайдая, у селах на підступах до Сєвєродонецька українські захисники дають гідну відсіч, зокрема, поблизу Борівського. Тож російські окупанти навіть відступають. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду.

"Бої тривають", - додав голова ОВА.

Він також підкреслив, що Білогорівка точно увійде в історію цієї війни.

"Це, напевно, те місце, де російського добрива для нашої землі та металобрухту ми отримали найбільше. Близько 100 одиниць техніки та понад тисячу росіян", - сказав він.

На думку Гайдая, вогонь по населених пунктах регіону коригують зрадники.

Також він повідомив, що евакуація відбувається щодня, так само завозяться гуманітарні вантажі.

"Надання оперативної допомоги населенню ускладнюється відсутністю мобільного зв‘язку. Газу залишилося лише на два місяці", - підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, за останніми даними, під українським контролем перебувають близько 10% території Луганщини.

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