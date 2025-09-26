Хоча саме Росія почала війну і продовжує наступати, Лукашенко звинувачує Україну в небажанні зупинятися.

На тлі безперервних ударів ЗСУ по російських НПЗ і дефіциту палива, що виник у РФ, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко в коментарі російській пропаганді заявив, що Володимир Зеленський повинен негайно погодитися на вимоги Кремля, або ризикує втратити всю Україну.

"Є на столі гарна пропозиція. Ми з президентом Путіним обговорювали - я не стану про них говорити, це президент [РФ] сам скаже - хороші пропозиції щодо України, які на Алясці, зокрема, були почуті Дональдом Трампом. Дуже хороші пропозиції", - заявив Лукашенко.

Він відмовився розкривати суть цих пропозицій, але запевнив, що українське керівництво неодмінно має їх прийняти. При цьому Лукашенко впевнений, що в разі відмови "буде те, що було на початку СВО" - не уточнюючи, що саме він має на увазі.

Відео дня

"Це буде ще гірше. Вони втратять Україну. Тоді треба було зупинитися. Весь схід був би український, крім Криму. Ні, не зупинилися, втратили схід. Зараз не зупиняться - з моєї точки зору, вони втратять всю Україну", - заявив Лукашенко, описуючи якусь вочевидь вигадану реальність.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, у своєму бюджеті на наступний рік Росія вперше з початку повномасштабної війни запланувала скорочення, а не збільшення військового бюджету на тлі швидкого погіршення макроекономічної ситуації в країні.

Також ми розповідали, що в російській Z-спільноті скаржаться на патову ситуацію на фронті та неможливість домогтися значних просувань через дрони. При цьому росіяни скиглять, що українська кампанія глибоких ударів по російських НПЗ загрожує погіршити і без того безрадісну ситуацію в російській економіці. Усе в купі вони вважають потенційним рецептом військової поразки Росії.

