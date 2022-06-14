Окупантам не вдалося захопити увесь повітряний простір України.

Вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу.

Він зазначив, що багато хто ставить питання, як Повітряним силам, які мали бути знищені буквально у перші години російської агресії 24 лютого, вдається оберігати повітряний простір України вже на 111-й день війни.

"Тому що противник вже близько двох місяців не залітає на контрольовану нашими Збройними силами територію України. Це великий показник. На тимчасово окупованій території противник залітає і застосовує там вертольоти і ударну авіацію", - наголосив Ігнат.

За його словами, останні вісім років здійснювалася підготовка Повітряних сил ЗСУ на випадок атак з повітря російських літаків і гелікоптерів.

Він зазначив, що з початку війни на Донбасі у 2014 році українські Повітряні сили готувалися до такого сценарію.

"Ми прораховували певні ризики і розуміли усі плани – план А, план B, план C, який може виникнути у даній ситуації. Усі сподівалися, що все ж таки вдасться уникнути конфлікту, можливо, політико-дипломатичним шляхом, і втім, він стався, і до нього Повітряні сили були готові", - сказав Ігнат.

"За лічені години, хвилини було вирішено про виведення з-під удару основної частини авіації, зенітно-ракетних військ, також особового складу, і вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення, як планувала це Росія. Знищені Повітряні сили означали б повний тотальний контроль над небом аж до західних кордонів", - наголосив Ігнат.

За його даними, Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

"На даний час воно дещо у такому ключі і зберігається, тому що хоч ми і знищили противника, але ж він має можливість поповнювати свої втрати резервами із середини Росії. Таким чином, Повітряні сили України на сьогодні контролюють повітряний простір на території, яку контролюють Збройні сили", - заявив Ігнат.

Окремо він сказав, що зенітні ракетні війська Повітряних сил збили вже 500 повітряних цілей, що включають крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти противника.

Як повідомляє Командування Повітряних cил ЗСУ, за 100 днів війни українська авіація здійснила понад тисячу авіанальотів по військах російських окупантів.

Як відомо, Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору, у той час як Росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО.

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