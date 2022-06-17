За попередніми даними літак впав після того, так як зачепив опору лінії електропередач.

У Бєлгородській області, що межує з Україною, розбився російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Baza.

За попередніми даними літак впав після того, як зачепив опору лінії електропередач.

Як заявили в прес-службі Західного військового округу країни-окупанта, Су-25 впав під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Льотчику вдалося катапультуватися.

Війна в Україні та російська авіація:

Станом на 14 червня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил України збили вже 500 повітряних цілей, включаючи крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти противника.

Російські літаки та вертольоти не залітають в повітряний простір над тією українською територією, яка знаходиться безпосередньо під контролем Збройних сил України.

Росія зосередила навколо України великий потенціал - авіагрупування з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

Вас також можуть зацікавити новини: