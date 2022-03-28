Ще 6,5 мільйона вимушено переїхали в межах країни.

Кількість біженців, які вимушені були виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії, наближається до 4 мільйонів.

Такі дані 28 березня наводить Організація Об'єднаних Націй (ООН).

"Понад 3,8 млн людей були змушені втекти з країни, перетворивши цю кризу на найбільш швидкозростаючу кризу біженців після Другої світової війни. Ще 6,5 млн було переміщено всередині країни При цьому 13 млн - "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати", - йдеться в повідомленні.

Біженці з України

Раніше, 26 березня, президент Польщі Анджей Дуда під час відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським розповів, що його країна прийняла вже 2,3 млн українських біженців і забезпечує їх усім необхідним. Зокрема, як повідомляв УНІАН, українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, можуть подати заяву, щоб отримати грошову допомогу "Сім'я 500+".

За перші десять днів повномасштабної війни, за інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з України виїхали 1,3 мільйона людей.

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