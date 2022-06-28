Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ракетну атаку по Кременчуку. Росія вдарила по ТРЦ, де на той момент було багато людей, вже відомо про 16 загиблих.
На своїй сторінці в Twitter Макрон заявив, що російський народ повинен побачити правду.
"Обстріл Росією торгового центру в Кременчуці - це повний жах. Ми поділяємо біль сімей жертв. І гнів перед лицем такої підлості. Російський народ повинен побачити правду " - написав він.
До свого посту Макрон додав відео з палаючим після ракетного удару торговим центром. У коментарях користувачі мережі дорікнули президента Франції в тому, що він намагався "зберегти обличчя Путіна" і занадто пізно почав говорити про військові злочини РФ.
У Міністерстві закордонних справ Франції також прокоментували трагедію. Росія повинна понести відповідальність за удар по ТРЦ в Кременчуці, написала в Twitter глава МЗС Франції Катрін Колона:
"Франція засуджує російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці. Без розбору бомбардуючи цивільне населення і цивільну інфраструктуру, Росія продовжує жахливі порушення міжнародного гуманітарного права. Росія повинна нести відповідальність за свої дії".
Окупанти вдарили по ТРЦ у Кременчуці: що відомо
Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.
Окупанти потрапили ракетами по торговому центру "Амстор" з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляла, що ракети в ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.
Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торгово-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця і зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити". Зовсім недавно стало відомо, що в ТРЦ загинули мінімум 16 осіб.