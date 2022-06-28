Користувачі мережі дорікнули президента Франції в спробах "зберегти обличчя Путіна".

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ракетну атаку по Кременчуку. Росія вдарила по ТРЦ, де на той момент було багато людей, вже відомо про 16 загиблих.

На своїй сторінці в Twitter Макрон заявив, що російський народ повинен побачити правду.

"Обстріл Росією торгового центру в Кременчуці - це повний жах. Ми поділяємо біль сімей жертв. І гнів перед лицем такої підлості. Російський народ повинен побачити правду " - написав він.

До свого посту Макрон додав відео з палаючим після ракетного удару торговим центром. У коментарях користувачі мережі дорікнули президента Франції в тому, що він намагався "зберегти обличчя Путіна" і занадто пізно почав говорити про військові злочини РФ.

У Міністерстві закордонних справ Франції також прокоментували трагедію. Росія повинна понести відповідальність за удар по ТРЦ в Кременчуці, написала в Twitter глава МЗС Франції Катрін Колона:

"Франція засуджує російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці. Без розбору бомбардуючи цивільне населення і цивільну інфраструктуру, Росія продовжує жахливі порушення міжнародного гуманітарного права. Росія повинна нести відповідальність за свої дії".

Окупанти вдарили по ТРЦ у Кременчуці: що відомо

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Окупанти потрапили ракетами по торговому центру "Амстор" з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляла, що ракети в ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торгово-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця і зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити". Зовсім недавно стало відомо, що в ТРЦ загинули мінімум 16 осіб.