Продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі.

Уже відомо про 16 загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці Полтавської області.

Про це у Telegram повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інформація про загиблих все ще уточнюється, адже рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі в будівлі.

"Станом на 23:30 продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук. На місці пожежі виявлено тіла 11 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 15 осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Згодом Голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що відомо про ще одного загиблого. Кількість жертв зросла до 16.

Окупанти вдарили по ТРЦ у Кременчуці: що відомо

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Окупанти поцілили ракетами по торговому центру "Амстор" з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета влучила в міський стадіон.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети у ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торговельно-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський публікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".