Він сказав, що російські окупанти заманюють мешканців у місто обіцянками про компенсації за зруйноване житло.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав мешканців, які виїхали, не повертатися у місто та не вірити обіцянкам окупантів щодо компенсацій за зруйноване житло.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо розуміти, що обмежень на повернення немає, але ми також маємо розуміти, що в'їхати можна – виїхати дуже складно. Треба потім буде проходити ці тортури, фільтраційні центри, отримати довідки, і це новий досвід, який, на жаль, дуже сумний. І не всі, хто потрапляють у Маріуполь, мають змогу потім виїхати з Маріуполя. Це треба розуміти", - сказав Бойченко.

Він сказав, що російські окупанти заманюють мешканців у місто обіцянками про компенсації за зруйноване житло.

"Ті балачки, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати та отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване - 90% житлового сектору пошкоджено, 70% це пряме влучання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.

За словами Бойченка, на сьогодні сума відшкодування складає мільярди доларів, і обіцянки окупантів є лише пропагандою, яку вони розповсюджують, щоб більше залучати людей в місто.

"А потім, як звичайна терористична організація, вони будуть торгуватися відносно цих евакуаційних місій. Це пастка, треба це розуміти", - наголосив Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти у Маріуполі почали реєстрацію на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За житло обіцяють 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів), за загиблого члена родини – 3 млн рублів (орієнтовно 33 тис. доларів).

При цьому у заяві маріупольці мають зазначати, що майно було знищено українськими військовими, а близьких вбито українською армією. В разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведена не буде.