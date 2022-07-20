Серед засновників нової ще не названої організації помітили воєнізовану пропагандистську "Юнармію".

Президент Російської Федерації Володимир Путін очолить наглядову раду нового загальноросійського руху дітей та молоді. Установчі збори нової "піонерії" відбулися в тимчасово окупованому Криму.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Путін погодився очолити наглядову раду російського руху дітей та молоді. Президент сподівається, що ця робота піде на користь Йому і його колегам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що так звані установчі збори відбулися у відомому дитячому таборі "Артек". Назву "дитячому руху" поки не обрали.

Варто відзначити, що всього в установчих зборах взяли участь 46 осіб. При цьому серед організацій-засновників дитяча пропагандистська воєнізована організація "Юнармія", АНО "Велика перерва", а також "Російський рух школярів".

Як раніше повідомляв УНІАН, закон про створення нового молодіжного руху Держдума РФ прийняла ще 6 липня. Основною метою організації є"формування в дітях світогляду на основі традиційних цінностей".

У свою чергу в Кремлі заявили, що про відродження піонерії не йдеться. Правда, Організація за структурою нагадує радянський піонерський рух та вибудовує "єдину політику виховання дітей та молоді".

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