Місцеві жителі повідомляють про пожежу та проблеми з електропостачанням.

Одеса під масованою атакою російських дронів, через що в місті спалахнула пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 20:40 було об’явлено повітряну, мніторингові канали повідомили, що на Одесу та передмістя суне велика кількість ударних БПЛА. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів Одеси та Одеського району з проханням залишатися в укриттях.

Оновлено 23:43. Кіпер підтвердив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Потужні пожежі спалахнули на трьох локаціях, також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

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Постраждало троє людей, серед яких - неповнолітня дівчина.

Посадовець також наголосив, що повітряна тривога триває, є ймовірність повторних ворожих ударів.

Мер міста Геннадій Труханов звернувся до жителів: "Київський район, будьте уважні!".

В різних районах чутно звуки вибухів, стрілянина. Загалом люди чули близько 15 вибухів. Місцеві жителі повідомляють про пожежу та проблеми з електропостачанням.

Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що є постраждалі.

"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільним об‘єктам в місті, є постраждалі", - наголосив він.

Удари РФ по Одесі

Як писав УНІАН, у ніч на 14 березня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, повністю було знеструмлене місто Чорноморськ. Також загарбники атакували Херсон керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила в житловий квартал - у Центральному районі спалахнів приватний будинок, загинув чоловік. Ще кілька людей отримали поранення.

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