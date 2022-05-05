Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів.

За добу українські військові уразили два ворожі винищувачі, чотири безпілотники та три крилаті ракети.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, минулої доби противник продовжував наносити ракетні удари по території України.

Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей.

Так, зенітними ракетними підрозділами повітряних сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотники типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Крім того, зенітниками сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

"Авіація повітряних сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сили протиповітряної оборони України 3 квітня збили три ворожі крилаті ракети, дві з яких прямували у бік Вінниці, третю – поблизу Києва.

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