Над Донбасом наші захисники сьогодні збили 2 ворожі літаки та 2 безпілотні літальні апарати.
Про це повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил, інформуючи про оперативну ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках.
Зазначається, що упродовж поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421", - йдеться у повідомленні.
Також українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу, 4 травня, українські військові ліквідували 36 російських окупантів.
Як повідомляє ОТУ "Схід", 4 травня російські окупаційні війська здійснили дві атаки позицій українських захисників.
"Втрати ворога склали: особового складу – 36, БМП – 2, БТР – 2, АТ – 3", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на території Донецької та Луганської областей протягом доби, 3 травня, було відбито 12 атак ворога.
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