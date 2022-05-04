На сході сьогодні українські військові ліквідували 36 російських окупантів.

Над Донбасом наші захисники сьогодні збили 2 ворожі літаки та 2 безпілотні літальні апарати.

Про це повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил, інформуючи про оперативну ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках.

Зазначається, що упродовж поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421", - йдеться у повідомленні.

Також українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу, 4 травня, українські військові ліквідували 36 російських окупантів.

Як повідомляє ОТУ "Схід", 4 травня російські окупаційні війська здійснили дві атаки позицій українських захисників.

"Втрати ворога склали: особового складу – 36, БМП – 2, БТР – 2, АТ – 3", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на території Донецької та Луганської областей протягом доби, 3 травня, було відбито 12 атак ворога.

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