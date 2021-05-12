Росія останнім часом прискорює політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України.

Росія видала паспорти майже 600 тисячам українських громадян на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook, інформуючи про зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.

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Денісова зазначила, що Росія останнім часом навіть «прискорює» свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях.

За її словами, Росія та її представники на непідконтрольній території України діють за принципом: якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш.

«Окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії». Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана - це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму в складі РФ. Така ж ситуація і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Наразі паспорти там отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі», - сказала Денісова.

Вона також закликала посла порушувати на міжнародному рівні питання звільнення українців, які переслідуються РФ за політичними мотивами, цивільних заручників та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

Російські паспорти на окупованих територіях

24 Квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.

Видача документів проводиться в Ростовській області.

Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.

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Автор: Інна Андаліцька