Сьогодні президент присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" трьом бригадам.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вже 46 військових частин отримали відзнаку за мужність та відвагу.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні я присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" трьом нашим бригадам", - зазначив він, і додав, що йдеться про 1-у окрему танкову Сіверську бригаду, 40-у окрему артилерійську бригаду та 57-у окрему мотопіхотну бригаду.

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Зеленський зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання. Спершу - на Чернігівському напрямку, а зараз - у найгарячіших точках півдня та сходу України.

"За півроку більше тисячі воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами", - сказав президент.

Він зазначив, що підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку. "Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає і не буде", - наголосив глава держави.

Крім того, розповів він, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні України - звільнено низку населених пунктів на Херсонщині. За період повномасштабного вторгнення Росії у цій бригаді вже троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка" та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.

"До речі, від моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів, а була вона започаткована у травні цього року, вже 46 військових частин відзначені за мужність та відвагу. З них 38 військових частин Збройних сил України, чотири військові частини Державної прикордонної служби, чотири військові частини Нацгвардії", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські воїни за добу 23 вересня ліквідували ще 240 окупантів.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб.

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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