Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вже 46 військових частин отримали відзнаку за мужність та відвагу.
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні я присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" трьом нашим бригадам", - зазначив він, і додав, що йдеться про 1-у окрему танкову Сіверську бригаду, 40-у окрему артилерійську бригаду та 57-у окрему мотопіхотну бригаду.
Зеленський зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання. Спершу - на Чернігівському напрямку, а зараз - у найгарячіших точках півдня та сходу України.
"За півроку більше тисячі воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами", - сказав президент.
Він зазначив, що підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку. "Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає і не буде", - наголосив глава держави.
Крім того, розповів він, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні України - звільнено низку населених пунктів на Херсонщині. За період повномасштабного вторгнення Росії у цій бригаді вже троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка" та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.
"До речі, від моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів, а була вона започаткована у травні цього року, вже 46 військових частин відзначені за мужність та відвагу. З них 38 військових частин Збройних сил України, чотири військові частини Державної прикордонної служби, чотири військові частини Нацгвардії", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські воїни за добу 23 вересня ліквідували ще 240 окупантів.
Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб.
Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.