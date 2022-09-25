Він розповів, які три речі Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян щодо мобілізації в Росії, підкресливши, що зараз - "ключовий момент, коли вирішується, чи закінчиться ваше життя".

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Оголошена Росією злочинна мобілізація не випадково відразу ж була названа самими ж громадянами Росії "могілізацією"... Російська влада прекрасно розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть - інших варіантів не передбачено", - підкреслив Зеленський, звертаючись до росіян російською мовою.

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Він додав, що російських командирів "не хвилюють російські життя - їм просто потрібно заповнювати порожні місця після вбитих, поранених, тих, хто втекли, або полонених російських солдатів".

"Ким будуть заповнюватися ці місця, вашу владу не хвилює. Хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, які служили хіба що в радянській армії. Тому зараз - ключовий момент для вас усіх, час, коли вирішується, чи закінчиться ваше життя", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем.

"Втекти від цієї злочинної мобілізації краще, ніж бути покаліченим і ще потім відповідати перед судом за участь в агресивній війні. Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї. Під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається", - зазначив глава держави.

Він додав, що кожен громадянин Росії знає, хоч багато хто і не визнає цього, що "саме Росія несе зло".

"Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі. Перше: з вами будуть звертатися цивілізовано, у відповідності з усіма конвенціями. Друге: ніхто не дізнається обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви будете боятися повертатися в Росію і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це", - запевнив Зеленський.

Мобілізація в РФ - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У МВС України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть ця Обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

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