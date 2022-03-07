Жителів поступово вивозять з міста.

Під контролем Збройних сил України знаходиться 70% території Ірпеня.

Про це під час телемарафону заявив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Була інформація, що Ірпінь повністю знаходиться під контролем російських військ. Я офіційно це заперечую. У 30% нашого міста увійшли російські війська. Але вся інша частина знаходиться під контролем наших Збройних Сил. Ірпінь тримається і порівнянна з Донецьким аеропортом, а захисники міста – з "кіборгами", - сказав Маркушин.

Він також нагадав, що тепер щоранку о 10 годині відбувається евакуація жителів міста автобусом через Романівський міст.

Раніше в МВС заявили, що під Києвом зараз надважка ситуація, спостерігається гуманітарна криза.