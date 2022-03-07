Російські терористи регулярно стріляють по передмістях Києва / REUTERS
Під контролем Збройних сил України знаходиться 70% території Ірпеня.
Про це під час телемарафону заявив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
"Була інформація, що Ірпінь повністю знаходиться під контролем російських військ. Я офіційно це заперечую. У 30% нашого міста увійшли російські війська. Але вся інша частина знаходиться під контролем наших Збройних Сил. Ірпінь тримається і порівнянна з Донецьким аеропортом, а захисники міста – з "кіборгами", - сказав Маркушин.
Він також нагадав, що тепер щоранку о 10 годині відбувається евакуація жителів міста автобусом через Романівський міст.
Раніше в МВС заявили, що під Києвом зараз надважка ситуація, спостерігається гуманітарна криза.