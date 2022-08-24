Постраждалих серед людей наразі немає.

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами. На місці вже працюють відповідні комунальні служби", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що постраждалих серед людей наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. Окупанти влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя.

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