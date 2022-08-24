Це усвідомлення змусило окупантів повернутися до більш скромних цілей.

За півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупантам не вдалося досягнути поставлених цілей. Ще у квітні російське керівництво повернулося до більш скромних цілей на сході та півдні України, розуміючи провал ідеї захоплення усієї країни.

Про це повідомляє у розвідка Британії.

"Сьогодні виповнюється 31 річниця Незалежності України. Від 2014 року диктатор Путін намагався застосувати поєднання сили та дипломатії примусу, щоб посилити та зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи", - йдеться в повідомленні.

Основними цілями Росії шість місяців тому були повалення уряду та окупація більшої частини країни. Однак ще кілька місяців тому російське комендування відмовилося від цієї цілі.

"У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі досягає мінімального прогресу, і Росія очікує на велику контратаку України. В оперативному плані Росія відчуває брак боєприпасів, техніки та персоналу", - сказано в повідомленні.

Сьогодні наступ росіян на Донбасі досягає мінімального прогресу, окупанти деморалізовані та несуть втрати. Тим часом Росія переживає важкий економічний спад.

"Її дипломатична влада була зменшена, а її довгострокова економічна перспектива похмура. Через шість місяців війна Росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою", - підсумували у відомстві.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви.

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